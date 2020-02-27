中國財經

上證指數早段靠穩，現升7點。

上證指數現報2995點，升7點或0.25%，最高見3009點，升21點或0.72%，成交1814.16億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11514點，升17點或0.15%，高見11610點，升112點或0.98%，成交2970.57億元。

滬深300指數報4088點，升15點或0.39%；創業板指數報2191點，升10點或0.48%。

各板塊個別發展，水泥股漲逾3%；鋼鐵、金融股靠穩；半新股則挫近2%；石油、化工、房地產、有色金屬、煤炭、電力股則偏軟。