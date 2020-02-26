熱門：

今日 15:21 中國財經

滬指低收25點三連跌 失3000關

放大圖片

新型冠狀病毒疫情肆虐全球，A股反覆下滑。上證指數低收25點，失守3000點大關，連跌3日。市場交投熾熱，兩市成交合計1.31萬億元(人民幣‧下同) ，連續第6日突破萬億元。

上證指數低開1%，最多跌38點或1.26%，低見2974點，曾一度回升，高見3028點，升15點或0.52%，全日收市報2987點，跌25點或0.83%，成交4953.41億元。

深成指則低開低走，全日收市報11497點，挫358點或3.02%，最低見11453點，挫402點或3.39%，成交8173.49億元。

滬深300指數報4073點，挫50點或1.23%；創業板指數報2180點，挫106點或4.66%。

各板塊普遍下跌，電子器件股挫近6%；化工股挫逾3%；有色金屬股挫逾2%；石油、煤炭、金融、房地產、電力股偏軟；水泥股則漲逾2%；鋼鐵股靠穩。

新型冠狀病毒疫情繼續在全球蔓延。歐洲新型肺炎疫情最嚴重的意大利，確診病例新增至323宗，累計11人死亡。鄰國瑞士、奧地利及克羅地亞，先後出現首宗確診病例。南韓新增確診病例169宗，累計確診1146宗，有12人死亡。疫情亦傳至非洲，北非國家阿爾及利亞，以及埃及首度出現病例；在南美洲，巴西首次出現初步呈陽性的病例，是南美洲首宗疑似個案。

內地昨日新增病例406宗，累計確診增至7.81萬宗。湖北以外地區有5宗，連續第二日個位數，26個省區市無新增病例。新增死亡個案52宗，全部來自湖北。內地累計死亡人數增加至2715名。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads