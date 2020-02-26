中國財經

新型冠狀病毒疫情肆虐全球，A股反覆下滑。上證指數低收25點，失守3000點大關，連跌3日。市場交投熾熱，兩市成交合計1.31萬億元(人民幣‧下同) ，連續第6日突破萬億元。

上證指數低開1%，最多跌38點或1.26%，低見2974點，曾一度回升，高見3028點，升15點或0.52%，全日收市報2987點，跌25點或0.83%，成交4953.41億元。

深成指則低開低走，全日收市報11497點，挫358點或3.02%，最低見11453點，挫402點或3.39%，成交8173.49億元。

滬深300指數報4073點，挫50點或1.23%；創業板指數報2180點，挫106點或4.66%。

各板塊普遍下跌，電子器件股挫近6%；化工股挫逾3%；有色金屬股挫逾2%；石油、煤炭、金融、房地產、電力股偏軟；水泥股則漲逾2%；鋼鐵股靠穩。

新型冠狀病毒疫情繼續在全球蔓延。歐洲新型肺炎疫情最嚴重的意大利，確診病例新增至323宗，累計11人死亡。鄰國瑞士、奧地利及克羅地亞，先後出現首宗確診病例。南韓新增確診病例169宗，累計確診1146宗，有12人死亡。疫情亦傳至非洲，北非國家阿爾及利亞，以及埃及首度出現病例；在南美洲，巴西首次出現初步呈陽性的病例，是南美洲首宗疑似個案。

內地昨日新增病例406宗，累計確診增至7.81萬宗。湖北以外地區有5宗，連續第二日個位數，26個省區市無新增病例。新增死亡個案52宗，全部來自湖北。內地累計死亡人數增加至2715名。