中國財經

中國工信部下屬中國信息通信研究院發布手機市場報告，指1月國內手機出貨2080萬部，按年跌38.9%。

報告顯示，上月新發布34款手機，按年增長6.3%，其中33款由國產廠商發布的。中國產品牌手機1月份出貨量為1830萬部，跌42.9%，略高於海外品牌。

分析表示，由於武漢肺炎疫情引起恐慌和市場癱瘓，預測今年全球智能手機的出貨量將較預期少2%，中國智能手機的出貨量將較預期減少5%，其中，中國智能手機市場首季出貨量將下滑逾30%。