熱門：

今日 19:00 中國財經

內地1月手機出貨量大跌近四成

放大圖片

中國工信部下屬中國信息通信研究院發布手機市場報告，指1月國內手機出貨2080萬部，按年跌38.9%。

報告顯示，上月新發布34款手機，按年增長6.3%，其中33款由國產廠商發布的。中國產品牌手機1月份出貨量為1830萬部，跌42.9%，略高於海外品牌。

分析表示，由於武漢肺炎疫情引起恐慌和市場癱瘓，預測今年全球智能手機的出貨量將較預期少2%，中國智能手機的出貨量將較預期減少5%，其中，中國智能手機市場首季出貨量將下滑逾30%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads