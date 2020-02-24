中國財經

中國金融40人論壇(CF40)發表報告，指在新型冠狀病毒疫情衝擊下，內地首季GDP按年增速會顯著下滑；並建議盡快發行特別國債彌補政府收支缺口，與時俱進地調整房地產信貸相關政策。

CF40發布的報告名為「對症下藥應對疫情衝擊下半場」，稱疫情給經濟運行帶來一次性短期衝擊。政府已經採取有針對性的政策幫助企業復工，幫助最需要支持的小微企業和勞動密集型服務業，接下來仍須關注尚未充分暴露的損失和風險，包括短期內的信貸塌方風險，地方政府收支缺口放大的次生傷害風險，以及疫情可能在國內長期持續、國外大面積傳播的風險。

報告指出，財政政策具有精準定向、暫時性、政策滯後時間短等特徵，應該發揮主導作用，需要盡快發行特別國債彌補政府收支缺口；貨幣政策中的總量政策工具不適合應對疫情衝擊，其主要任務是確保市場流動性充裕，建議與時俱進地調整房地產信貸相關政策。

文章認為，經濟運行會遇到各種類型的衝擊，此次新冠病毒疫情是一種罕見的衝擊類型，對經濟的影響有兩個顯著特點。一是對宏觀經濟的短期負面影響非常顯著，但隨着對疫情預期的好轉，其對宏觀經濟的負面影響會逐漸消退，不改變宏觀經濟運行的中長期軌跡。二是對經濟各個部門的影響有顯著差異，有些部門受影響突出、有些不太突出，有些部門受影響時間長、有些時間短等。