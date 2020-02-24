中國財經

創業板午後升幅擴大至逾1%。

上證指數現報3028點，跌11點或0.37%，最低見3007點，挫32點或1.06%，成交2932.1億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11722點，升92點或0.8%，最高見11747點，漲118點或1.01%，成交5013.86億元。

滬深300指數報4129點，跌20點或0.49%；創業板指數報2252點，漲25點或1.15%。

各板塊個別發展，水泥股漲逾1%；化工、房地產、有色金屬、電力、煤炭股靠穩；金融、鋼鐵、石油股則偏軟。