中國財經

商務部部長助理任洪斌表示，新型冠狀病毒疫情對中國外貿外資的影響是階段性的，外貿長期向好發展趨勢不會改變，中國吸收外資的綜合優勢沒有改變。

任洪斌在國新辦發布會上指出，在穩外貿方面，下一步，將進一步豐富政策工具箱，優化國際市場布局，更加精準幫扶企業，支持外貿新業態快速發展，深化對外開放，加強同經貿夥伴的溝通協調。

他稱，在穩外資方面，下一步，將推動更多外資企業有序復工復產，抓好重大外資項目落地，繼續擴大外資准入領域，提升開放平台，加強外資合法權益保護，繼續優化外商投資環境。