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花旗:料中國經濟活動已恢復45%

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武漢肺炎疫情持續，花旗發布最新報告，指中國經濟活動或已恢復45%，後續將非線性加速恢復；疫情形勢雖然仍嚴峻，但或已跨過轉捩點。

花旗經濟學家余向榮、劉利剛等在報告表示，即使中國恢復正常經濟活動的步伐較預期慢，但未來的復甦會非線性加速，日後的收益可以彌補目前的損失，故維持今年首季經濟增速3.6%的預測。

報告指出，中國政府正加大力度恢復湖北以外的經濟秩序，而疫情解除後，經濟主體的活動可能出現「報復性」釋放。

而通過一些高頻數據，可觀察中國企業重回正軌的速率。勞動力情況方面，截至本月22日，中國農曆新年後旅客返程率為34%，本月底料升至43%；上周中國首100大城市的交通繁忙程度是去年同期的75%，其中一線城市為69%。

產量方面，過去1周發電廠的煤炭消耗量為農曆新年後同期的58%，並逐漸改善；鋼廠的高爐開工率未明顯降低，截至本月22日工業企業的復工率約65%。

需求方面，上周中國首30大城市的房地產銷售僅為農曆新年後同期的22%，高於1周前的9%；土地交易於早前開始恢復。另價格方面，鋼鐵和水泥的價格反映供需基本平衡。

花旗估計，疫情有機會已經跨過轉捩點，預期下月底基本可以控制疫情的基線預測是合理的。而主要的積極進展包括每日新增確診和疑似病例的總數急劇下降；湖北以外新增病例持續減少；新增康復患者數量超過新增確診病例，康復率超過死亡率；以及接受醫療觀察的人數減少。

不過，該行同時指出，疫情仍有許多不確定因素，包括目前仍很難找到有效的治療方法。

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