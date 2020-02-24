中國財經

A股早段下滑，上證指數現跌近1%。

上證指數現報3010點，跌28點或0.95%，最低見3007點，挫32點或1.06%，成交2028.11億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11594點，跌34點或0.3%，低見11548點，跌81點或0.7%，成交3501.85億元。

滬深300指數報4103點，挫45點或1.1%；創業板指數報2224點，跌1點或0.08%。

各板塊普遍受壓，金融、有色金屬、鋼鐵股跌逾1%；石油、電力、煤炭、房地產、化工股偏軟；水泥股則逆市升逾1%。