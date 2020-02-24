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今日 09:34 中國財經

滬指開市下跌 金融石油股受壓

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上證指數低開11點後偏軟。

上證指數開市報3027點，跌11點或0.39%；現報3032點，跌6點或0.22%。

深成指開市報11620點，跌9點或0.08%；現報11664點，升34點或0.3%。

滬深300指數開市報4131點，跌17點或0.43%；現報4138點，跌10點或0.25%。

創業板指數開市報2223點，跌3點或0.15%；現報2234點，升7點或0.34%。

各板塊個別發展，金融、石油、鋼鐵、煤炭、房地產、電力、化工股偏軟；水泥、有色金屬股則靠穩。

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