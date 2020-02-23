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中國商務部印發通知，要求各省區市商務主管部門在確保新型冠狀病毒疫情防控安全的前提下，有序有力組織商貿企業復工復產，進一步做好生活必需品供應保障工作。

商務部印發《關於統籌做好生活必需品供應保障有關工作的通知》，要求一把手親自主管防疫的同時，要盡快組織精幹力量，制定完善工作方案，有序推進商貿企業復工營業。要及時發現防疫前線與復工一線存在的問題，果斷協調處理，進一步理順疫情防控與復工復產的關係，盡可能減少防控對群眾生產生活的影響。

通知指出，武漢穩，則湖北穩；湖北穩，則全國穩。相關地區商務主管部門要全力配合進一步做實做強九省聯保聯供協作機制，強化湖北武漢生活必需品保障供應的成效；要重點聚焦蔬菜、肉類、蛋類、奶類、大米、麵粉、食用油和速食品等8類生活必需品，做到總量充裕。

通知強調，要結合本地疫情形勢和經濟社會發展實際需要，有序安排商貿企業復工營業。湖北省和武漢市在實施最嚴防控措施基礎上，指導有條件的商貿企業，創新開展「社區代購+集中配送」「線上下單+無接觸配送」等便民保供新模式。

通知提出，要破解復工復產難點問題、打通交通運輸堵點問題。在全力做好生活必需品保供的同時，要對疫情影響、市場走勢及時分析，進行前瞻研判，提出可行預案，將疫情對商務方面的影響降到最低。