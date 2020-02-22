即巿股評 港股直擊 中國財經

新冠肺炎引發市場對中國經濟急劇放緩的憂慮，預期首季GDP增速有機會低至僅4%，為1990年有紀錄以來最低。不過，A股無懼疫情，在人民銀行加力進行逆回購、下調MLF和LPR利率，以及中證監鬆綁再融資，醞釀推出刺激消費措施等「組合拳」下，上證指數周五(21日)又創農曆鼠年以來新高，收報3039點，漲9點(0.31%)。深成指及創業板指數繼續跑贏，分別上揚1.05%和1.82%，創指更攀上近43個月高位。

踏入2020年，A股市場氣氛較為熾熱，縱使2月初受疫情影響急瀉，惟兩市融資餘額自去年12月30日以來，均未曾低於1萬億元(人民幣．下同)，而上一次持續出現萬億的情況，已要追溯到2018年3月12日，即上證指數在當年1月創下3587點的兩年高位之後。

融資餘額高企，相信或多或少和投資者踴躍入市有關，中國結算資料顯示，1月A股新參與者80.06萬人，雖較12月略減1.08%，但總數亦達1.6億人。2019年A股投資者數量全年淨增長1324.8萬人(9%)，由於有高基數效應，加上1月底為農曆新年假期，按月數字稍降相當合理。事實上，A股股民數量從2015年4月的8000萬人，5年間已翻了一番。

然而，滬深兩市表現並不一致。上證指數成功收復3000點關，惟相對今年以來的高峰3127點，仍有2.9%差距。反觀深成指及創業板指數早已突破年初頂部，持續改寫2020年新高。深成指和創業板指數年初迄今分別進賬11.5%及23.8%，明顯跑贏上證指數。意味與美市相若，A股投資者都聚焦科企和新經濟股份。

滬深兩市不單走勢分歧，交投同樣見差異，深市成交額拋離滬市。以周五(21日)為例，滬市交投4450.62億元，深市則達7259.72億元，多出滬市60%以上。深市買賣較旺，主因是自2月4日指數觸底反彈後，晶片、雲計算及能源等科技類品種漲幅遠超傳統的金融和消費股。

深股主要指數於本輪升市表現佔優，同時代表A股強勢並不全面，資金側重科技類型的股份。值得注意的是，深市成交額與流通市值比例(下簡稱周轉率)已處偏高水平，周五更攀抵3.54%，而10年平均僅為1.93%。

周轉率與深成指走勢亦步亦趨，前者更發揮領先指標作用。附【圖】所見，周轉率於2010年11月、2014年底至2015年多番升到逾4%，其後深成指都顯著下滑，反映投資者入市意欲極旺盛之時，市況距頂也不遠矣。最近一次則發生在2019年3月，當時周轉率觸及4.17%，深成指4月初便由高峰10541點回落。目前，周轉率已接近「4%」警戒線，A股投資者宜審慎部署。

信報投資研究部

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