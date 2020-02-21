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譚德塞:遏止新冠肺炎疫情「機會窗口」正在縮窄



世衛總幹事譚德塞說，新冠肺炎疫情在中國以外地區快速擴大，情況令人非常擔心，全球遏止疫情的機會正在縮小。美國疾控中心稱，疫情在美國社區傳播非常可能發生，正在做好準備。

政治局:初步遏制新冠肺炎疫情蔓延



習近平主持中共中央政治局會議稱，國內疫情蔓延勢頭得到初步遏制，但拐點尚未到來，湖北和武漢防控形勢依然嚴峻複雜。

布拉德:肺炎疫情或短暫衝擊美國經濟



美國聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，疫情很可能對美國經濟構成短暫衝擊，相信低利率環境將持續一段時間。英國英倫銀行貨幣政策委員會委員滕雷羅說，疫情對全球經濟衝擊或十分嚴重，類似2019年中美貿易戰。

道指收市挫227點 30年期美債息創新低



疫情擴散恐慌再現，加上美國服務業採購經理指數下跌，引發投資者對經濟下滑憂慮。美股道指周五曾瀉327點，收市仍挫227點或0.78%，失29000關；標指及納指分別跌1.05%及1.79%。微軟與蘋果分別回落3.16%和2.26%，Facebook、亞馬遜和Alphabet均跌逾2%，英特爾下滑1.70%。

外圍焦點簡訊

￭ IHS Markit美國2月製造業PMI初值創6個月新低，報50.8；服務業指數和綜合PMI跌落榮枯分界線50以下水平。NAR美國1月二手樓銷量年率計為546萬間，略多於預期。

￭ SpaceX擬配股集資2.5億美元，企業估值增至360億美元。

￭ 美國30年期國債孳息下滑至歷史新低1.88厘。

￭ 美滙指數尾段跌0.54%，報99.33；日圓彈升0.46%，英鎊兌美元漲0.58%，歐羅亦升0.59%。

￭ 紐約期金收市飆1.8%，每盎斯報1648.8美元。

￭ 沙地阿拉伯否認與俄羅斯就減產問題鬧翻，稱無意終止OPEC+減產聯盟。紐約期油收跌0.9%，布蘭特期油插水1.4%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數跌0.49%；英股下滑0.44%，德法分別跌0.62%及0.54%。

￭ 美國政府據報擬舉辦全球峰會，抗衡華為5G。

￭ 人民銀行會議：保持房地產金融政策連續、一致和穩定性。

11警員將隔離:4人現病徵 當中3人檢測呈陰性



駐守北角警署48歲男警周四確診新冠肺炎，入院前曾與59名同袍聚餐。警方稱，其中11名警員要接受隔離。港府則表示，自2月8日實施內地入境人士須強制檢疫14天以來，首批663名接受檢疫人士於22日凌晨零時完成隔離期，期間未出現確診個案。另外，乘坐港府第二班包機的「鑽石公主號」郵輪上84人，當中包括82名港人及兩名澳門居民，凌晨由日本飛抵本港，港人轉往火炭駿洋邨接受天檢疫。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27280點，較昨日恒指收市低水29點。

￭ ADR港股比例指數報27319點，較港高11點。

￭ 立法會財委會通過300億元防疫抗疫基金撥款申請。

￭ 數碼港歡迎政府「防疫抗疫基金」向商業租戶提供6個月租金寬免。

￭ 機管局推新一輪紓緩措施，包括減租、降低或豁免收費等。

￭ 麗新發展(00488)透過附屬向麗豐(01125)提出收購要約。

￭ 平保(02318)1月保費收入按年跌8.81%。

￭ 華僑銀行全年純利按年增8.46%，末期息0.28新加坡元。

￭ 小米(01810)委任聯合創始人王川擔任首席戰略官。

￭ 復星國際(00656)汪群斌升任聯席董事長，不再擔任首席執行官。

￭ 國聯證券(01456)全年盈利按年升9.31倍，不派末期息。