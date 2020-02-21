熱門：

今日 20:49 中國財經

人行:保持房產金融政策連續性

放大圖片

人民銀行召開2020年金融市場工作電視電話會議指出，要採取量化目標、改革完善政策環境和約束機制、提升服務能力等措施，進一步緩解小微民營企業融資難融資貴；同時，保持房地產金融政策的連續性、一致性和穩定性，繼續「因城施策」落實好房地產長效管理機制，促進市場平穩運行。

人行指出，今年金融市場業務要重點做好六方面工作，包括促進金融市場平穩健康發展，改革債券發行管理體制，完善債券違約風險防範和處置機制，推動債券市場高水平對外開放，加強金融基礎設施統籌監管，提高貨幣市場穩健性，加強票據市場規範治理和風險防範，規範黃金市場發展。

人行要求，保持房地產金融政策的連續性、一致性和穩定性，繼續「因城施策」落實好房地產長效管理機制，促進市場平穩運行；多措並舉，徹底化解互聯網金融風險，建立完善互聯網金融監管長效機制；採取量化目標、改革完善政策環境和約束機制、提升服務能力等措施，進一步緩解小微民營企業融資難融資貴。

另外，聚焦深度貧困地區，持續加大金融資源投入，鞏固脫貧成果，確保高質量脫貧。研究建立解決相對貧困長效機制；加大對製造業、科技創新、鄉村振興、區域協調發展等重點領域和薄弱環節金融支持，防範化解地方政府債務風險。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads