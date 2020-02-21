中國財經

人民銀行召開2020年金融市場工作電視電話會議指出，要採取量化目標、改革完善政策環境和約束機制、提升服務能力等措施，進一步緩解小微民營企業融資難融資貴；同時，保持房地產金融政策的連續性、一致性和穩定性，繼續「因城施策」落實好房地產長效管理機制，促進市場平穩運行。

人行指出，今年金融市場業務要重點做好六方面工作，包括促進金融市場平穩健康發展，改革債券發行管理體制，完善債券違約風險防範和處置機制，推動債券市場高水平對外開放，加強金融基礎設施統籌監管，提高貨幣市場穩健性，加強票據市場規範治理和風險防範，規範黃金市場發展。

人行要求，保持房地產金融政策的連續性、一致性和穩定性，繼續「因城施策」落實好房地產長效管理機制，促進市場平穩運行；多措並舉，徹底化解互聯網金融風險，建立完善互聯網金融監管長效機制；採取量化目標、改革完善政策環境和約束機制、提升服務能力等措施，進一步緩解小微民營企業融資難融資貴。

另外，聚焦深度貧困地區，持續加大金融資源投入，鞏固脫貧成果，確保高質量脫貧。研究建立解決相對貧困長效機制；加大對製造業、科技創新、鄉村振興、區域協調發展等重點領域和薄弱環節金融支持，防範化解地方政府債務風險。