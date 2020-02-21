中國財經

上證指數早段偏軟，現跌3點，創業板則漲逾1%。

上證指數現報3026點，跌3點或0.11%，最低見3020點，跌10點或0.33%，成交1836.66億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11584點，升75點或0.66%，高見11634點，漲125點或1.09%，成交3119.02億元。

滬深300指數報4140點，跌4點或0.1%；創業板指數報2216點，漲30點或1.38%。

各板塊個別發展，半新股漲近10%；水泥、有色金屬、媒炭、鋼鐵股靠穩；金融、石油、電力、化工、房地產股則偏軟。