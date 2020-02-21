時事脈搏 香港財經 中國財經 國際財經

警方:與確診警員出席聚會者均沒有病徵



警方稱，一名48歲男警經測試後，初步對新型冠狀病毒呈陽性反應，與他本月18日聚餐的另外59名警員均無病徵。衞生防護中心則公布，截至周四晚上8時，新增3宗確診和一宗疑似個案，其中一名確診患者是警員；本港累計確診68宗、疑似個案一宗。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27264點，較昨日恒指收市低水345點。

￭ ADR港股比例指數報27403點，較港低206點。

￭ 遠東發展(00035)透過合作，重新發展Sainsbury's位於英國東倫敦白教堂的商舖地皮。

￭ 新濠國際(00200)美國上市附屬新濠博亞去年第四季應佔淨收入按年跌46.17%。

￭ 高鑫(06808)全年盈利按年增14.37%，末期息0.15港元。

￭ 卜蜂國際(00043)全年盈利按年增22.77%，末期息2.4港仙。

￭ 聯通(00762)1月移動出賬用戶淨減118.6萬戶，其中4G用戶淨增131.8萬，累計2.55億。

克拉里達:美國經濟穩健 續關注疫情發展



聯儲局副主席克拉里達稱，美國經濟現時表現穩健，前景良好，現水平利率仍宜保持不變，目前評估新冠肺炎疫情如何影響美國仍言之尚早。

華府官員:仍預期中國履行協議購買美國貨



中國面對疫情衝擊，但美國財政部官員預料，北京仍將兌現雙方簽訂的首階段貿易協議承諾，購買更多美國貨品。

供應鏈受干擾 寶潔料疫情拖累本季業績



美國寶潔(P&G)稱，疫情令供應鏈受干擾，中國市場需求也疲弱，勢將打擊集團本季收入及盈利。

儲局反駁減息論 道指低收128點曾瀉388



新冠肺炎疫情在日韓急速擴散，加上有美國聯儲局官員對進一步減息潑冷水，美股道指周四曾瀉388點，一度失守29000關；收市只挫128點或0.44%；早段曾微升20點。標指和納指分別跌0.38%及0.67%，納指曾急滑1.83%。英特爾股價插水2.47%，微軟及蘋果回吐1%或以上。摩根士丹利出價130億美元洽購E*Trade，股價插水4.55%，高盛都回落1.94%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首次申領失業救濟人數報21萬，按周增4000人，符合預期。費城聯儲企業信心指數1月急升至36.7，按月升19.7。

￭ 美市尾段日圓兌美元跌0.69%，消息指滙市累積大批看淡日圓跌向120的期權。美滙指數漲0.16%，報99.87。澳元兌美元跌0.88%，英鎊亦受壓，歐羅則向好。

￭ 紐約期金收市升0.5%，每盎斯報1620.5美元。

￭ 紐約4月期油漲0.7%，每桶收報53.88美元；布蘭特期油升0.3%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市跌0.86%，德國股市挫0.91%，英國跌0.27%，法國回吐0.8%。

￭ 李克強主持應對疫情工作小組會議，要求盡快有序提高復工率。

￭ 寶馬(BMW)維持今年中國市場銷售增長5%至10%目標。

￭ 上交所對防疫企業科創板上市申請即予受理，並支持防疫相關債券和資產支持證券的發行。