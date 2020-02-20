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今日 18:31 中國財經

標普:肺疫恐令內銀不良貸款率飆至7.8%

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評級機構標準普爾發表最新報告，指武漢肺炎疫情持續，重創中國經濟，疫情若在4月前仍未達頂峰，將出現個人和企業難以償還的債務，中國銀行業可能受衝擊，內銀的不良貸款率可能飆升至7.8%，涉及金額高達7.7萬億至10.1萬億元(人民幣‧下同)。

報告指出，武漢肺炎疫情爆發，令中國封閉很大範圍的經濟活動，這將促使部分個人和企業償付債務有困難。

標普預測，最差的情況下，疫情在4月前仍未到頂，中國今年GDP增長料僅有4.4%，屆時將創1990年以來最低的經濟增長率，並大幅低於去年的6.2%。如果疫情在3月達頂峰，今年GDP料增5%，惟仍然是30年來最低水平。至於最佳的情況預測，是疫情在本月達高峰，GDP增長估計可達5.5%。

內地經濟疲弱，標普認為將考驗內地銀行業。據該行估計，在最差的情況下，是中國經濟增長休克，令銀行業的不良貸款率急升至7.8%。而在基本情境下，內銀不良貸款率料為6%，涉及金額5.4萬億至7.8萬億元。至於在最佳情況下，預期內銀不良貸款率為4.5%，涉額3.4萬億至5.8萬億元。

標普在本月初曾就疫情發布報告，指疫情蔓延情況在中國近代歷史上前所未見，將考驗內地銀行業的抗震能力，若公共衞生緊急狀態持續，可能令內銀不良貸款率飆升兩倍以上至6.3%，相當於增加5.6萬億元不良貸款，並拖累整個銀行業的資本充足率下降3.86個百分點。

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