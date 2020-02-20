中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)今日接連跌穿多個關口，收跌212點子，創逾半個月的新低，中段一度低見7.0259。

人民幣兌美元在岸價收報7.0153，較上日下午4時30分收報6.9941，大跌212點子或0.3%；較晚上11時30分最後成交價6.9977，走弱176點子。

離岸價(CNH)更一度跌破7.04，低見7.0406，截至香港時間下午5時46分，離岸價報7.0297，在岸價報7.0199。

官方今日開出的中間價連續第3日下調，今日報7.0026，較上日報7.0012，下調14點子或0.02%，續創去年12月25日以來低。

交易員指出，美股繼續保持強勢，而且新型冠狀病毒肺炎疫情對中國經濟衝擊擔憂也持續影響市場情緒，購滙客盤疊加止蝕盤湧出，令人民幣大幅走弱，午後結滙增多只略微收窄跌幅；短期人民幣或仍有調整空間。

另有交易員認為，中國貨幣政策寬鬆預期不減，可能外溢到滙市，或繼續施壓人民幣滙率；不過市場料仍無法肆意推低人民幣，畢竟中美貿易協議對滙率仍有一定要求。

人民銀行公布2月LPR報價顯示，一年期為4.05厘，較上次下調10個基點，符合市場預期。5年期為4.75厘，較上次下調5個基點。