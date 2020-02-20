中國財經

關於新型冠狀病毒肺炎疫情對內地消費的影響，商務部表示，要全面、客觀、理性分析看待。由於國家統計局尚未發布1至2月統計數據，該部初步分析判斷認為，疫情對消費短期影響較大，中期影響平緩，後期逐步恢復，疫情不會改變內地消費長期穩定和持續升級的發展趨勢。

商務部指出，從時段上看，首季消費影響最大。疫情高峰在1月下旬爆發，對1、2月特別是2月份影響最重，3月份消費市場有望觸底企穩；預計次季消費市場仍將處於恢復期，下半年進一步好轉，受疫情影響的部分補償性消費進一步釋放。