中國財經

內地一如市場預期下調貸款市場報價利率(LPR)。

人民銀行公布2月LPR報價顯示，一年期為4.05厘，較上次下調10個基點。5年期為4.75厘，較上次下調5個基點。

人行周一已下調中期借貸便利(MLF)利率，人行周一開展2000億元人民幣MLF操作，期限一年，利率下調10個基點至3.15厘。

人行連續3日暫停逆回購操作，人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。因今日無逆回購到期，故單日既無資金投放亦無資金回籠。