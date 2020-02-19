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今日 23:02 中國財經

中國傳接管海航 售航空業務

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外電引述知情人士透露，中國當局準備接管海航集團，並出售其航空業務，因新型冠狀病毒疫情令海航集團的履行財務義務的能力備受打擊。

因為在全球各地大肆併購而導致債務水平達到中國前列的海航集團，早前已在出售資產。知情人士說，其總部所在地的海南省政府正在討論對其接管，並透露海航的航空資產可能在此後由內地企業接手。

知情人士又說，相關決定最早可能於北京時間明天宣布，商討仍在進行中。海航集團未有發表評論。

自2018年以來，海航集團已出售100億美元資產，包括在希爾頓全球控股和德銀的持股。

 

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