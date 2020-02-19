中國財經 時事脈搏

針對全國企業復工復產情況，國家發展改革委運行局二級巡視員唐杜民表示，從區域來看，廣東、江蘇、上海等一些經濟大省，規模以上的工業企業復工率超過50%。從企業看，大型企業相對中小企業復工復產的進度快，上游行業和資本技術密集型企業和勞動密集型企業進度更快。

他說，從行業上看，涉及疫情防控相關物資的復工復產成效比較明顯，如口罩最近幾天產能一直在100%以上，周三的產能利用率達到110%。37家重點監測的糧油加工企業已經復工36家。有色金屬企業重點企業復工達到80%，煉油行業復工超過60%。