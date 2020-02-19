上證指數早段止跌回穩，現升5點。
上證指數現報2990點，升5點或0.18%，最高見2996點，升11點或0.37%，成交1653.29億元(人民幣‧下同)。
深成指現報11316點，升9點或0.09%，高見11342點，升36點或0.32%，成交2971.55億元。
滬深300指數報4072點，升15點或0.38%；創業板指數報2157點，跌13點或0.62%。
各板塊個別發展，水泥股漲逾2%；金融股漲逾1%；化工、房地產、電力、鋼鐵、煤炭股靠穩；有色金屬、石油股則偏軟。
今日 10:39 中國財經
上證指數早段止跌回穩，現升5點。
上證指數現報2990點，升5點或0.18%，最高見2996點，升11點或0.37%，成交1653.29億元(人民幣‧下同)。
深成指現報11316點，升9點或0.09%，高見11342點，升36點或0.32%，成交2971.55億元。
滬深300指數報4072點，升15點或0.38%；創業板指數報2157點，跌13點或0.62%。
各板塊個別發展，水泥股漲逾2%；金融股漲逾1%；化工、房地產、電力、鋼鐵、煤炭股靠穩；有色金屬、石油股則偏軟。
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