中國財經

上證指數早段止跌回穩，現升5點。

上證指數現報2990點，升5點或0.18%，最高見2996點，升11點或0.37%，成交1653.29億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11316點，升9點或0.09%，高見11342點，升36點或0.32%，成交2971.55億元。

滬深300指數報4072點，升15點或0.38%；創業板指數報2157點，跌13點或0.62%。

各板塊個別發展，水泥股漲逾2%；金融股漲逾1%；化工、房地產、電力、鋼鐵、煤炭股靠穩；有色金屬、石油股則偏軟。