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特朗普期望中國購買美製飛機引擎



美國總統特朗普表明，不應該阻止企業向中國首款大型商用客機C919供應引擎，國家安全問題不應該成為製造麻煩的藉口。

蘋果據報推遲廉價版iPhone投產時間



日本傳媒報道，蘋果今年春天或無法完成大量生產廉價版iPhone的目標，生產計劃推遲至3月。

卡普蘭:美國利率政策恰當 疫情帶來隱憂



達拉斯聯儲總裁卡普蘭認為，新冠肺炎疫情可能導致中國部分地區陷停頓，令美國經濟前景存隱憂，但聯儲局現行利率政策仍大致合適，並可延續至今年底。

沃爾瑪上季盈利失色 本季網上銷售料放緩



沃爾瑪預期，截至1月底第四季，美國同店銷售增長1.9%，低於市場預計；經調整每股盈利及營運總收入均少過估計。集團預計，2021年度網上銷售增長30%，低於去年；未計疫情影響的淨銷售增長，以及經調整每股盈利增幅，同樣都遜於估計。股價反覆高收1.48%。

道指收市挫165點 蘋果下滑1.83%



蘋果和滙控(00005)分別表示，疫情對業務構成不利影響，蘋果股價低收1.83%；滙控ADR也較香港收市再挫3.64%。美股道指最多下滑281點，收市只跌165點或0.56%；標指挫0.29%；納指升0.02%。

外圍焦點簡訊

￭ NAHB美國樓市信心指數從1月的75點，跌至2月的74點，市場原預期不變。

￭ 德國經濟數據差，歐羅低見1.0787美元，美市尾段低位徘徊；日圓持穩；美滙指數則升0.45%，報99.45。

￭ 疫情憂慮升溫，紐約4月期金盤中高見1608.2美元，創近7年高；收市升17.2美元或1.1%，每盎斯報1603.6美元。

￭ 疫情料損害石油需求，但利比亞石油出口有阻滯，不利石油供應；布蘭特期油曾低見每桶56.3美元，收市報57.75美元，倒升8美仙；紐約期油最多跌2.2%，收市持平。

￭ 泛歐Stoxx 600收市回吐0.38%。英國股市倒退0.69%；德國跌0.75%；法國下滑0.48%。

￭ 習近平：中國疫情防控正取得明顯成效，對經濟影響屬暫時。

￭ 李克強：抓好疫情防控，穩就業穩企業。商務部：做好穩外貿穩外資促消費工作，支援企業復工復產。

￭ 華為代表律師據報指摘美國檢控官故意放生滙控(00005)，換取對方合作調查華為。

￭ 俄羅斯基於疫情蔓延，周四(20日)起暫禁止中國籍人士入境。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27348點，較昨日恒指收市低水182點。

￭ ADR港股比例指數報27380點，較港低150點。

￭ 新世界(00017)元朗瑧頤周二沽出19伙，同系西貢傲瀧沽出1伙三複式戶。

￭ 消息：滙控(00005)或以接近零的價格，出售其法國零售銀行。

￭ 北大方正集團獲法院通知，北京銀行申請對集團進行重整。

￭ 新巴城巴車長及工程部前線員工，周二起可申請放無薪假至下月底。

￭ 朗詩地產(00106)回應惠譽及財新網的言論稱，集團不存在再融資風險。

￭ 交易資料顯示，富石金融(02263)暗盤收報0.58元，較招股價升16%。

￭ 愛康醫療(01789)料全年溢利按年增逾80%。

￭ 新鴻基公司(00086)料全年盈利顯著增長。

￭ 新興印刷(01975)中期盈利按年增47.12%，中期息1仙。

￭ 澳至尊(02031)按每股0.4元配售股份，集資480萬元。

￭ 海藍(02278)料全年淨虧損約1000萬元人民幣。

￭ 藍光嘉寶(02606)料全年純利按年增長不低於40%。