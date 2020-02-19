即巿股評 港股直擊 中國財經

內地股市展現無比「抗疫力」。上證指數周一收復農曆新年假後的失地，昨天再微升1點，收報2984點。惟附【圖】所見，滬深300指數、深成指和創業板指數早在上星期重返春節前水平，鼠年迄今分別進賬1.34%、5.85%、12.62%，上證指數漲幅只得0.28%，相比起來表現十分落後。

A股在新冠肺炎蔓延之際迅速翻身，主要是受惠於人民銀行持續「放水」，以及國家主席習近平先要求「防疫須平衡經濟」，後再呼籲擴大消費「對沖」疫情影響，市場預期中央將加碼推出刺激措施。

經此一疫，縱使日後市民生活一切復常，不代表中國經濟可渡過難關，因疫情勢令更多企業重整供應鏈，減低「中國風險」。

美國總統特朗普3年前上任以來，屢次強調「美國優先」，高舉保護主義旗幟，與各貿易夥伴頻生摩擦，對中國挑起關稅戰尤其矚目。特朗普不停軟硬兼施希望企業把生產線撤離中國，回歸本土，惟一年多期間，企業聽從總統建議者為數不多，主要是因中國供應鏈經40餘年打造，擁有強大成本優勢，能承受加徵關稅的衝擊。

然而，新冠肺炎爆發後，內地封城，延長春假，復工率須若干時日才達百分百，定必拖累環球企業。以蘋果公司為例，最新的盈警指出，由於iPhone供應暫被局限打擊需求，中國門店營業時間縮短亦使銷量受損，今年首季營收目標將無法達到。

蘋果只屬冰山一角，據商業研調公司Dun & Bradstreet估算，疫情波及全球500萬間企業，包括逾九成《財富》1000強企業的一級或二級供應商。

國際智庫米爾肯研究中心(Milken Institute)則認為，新冠肺炎會導致企業重新考慮長期供應鏈配置問題，以減少依賴中國，此舉比貿易戰更快令中美「脫鈎」(decoupling)。各國企業預期將大費周章整合供應鏈，新興國家（地區）相信能夠獲益，惟對中國來說，恐怕大量工序永久「消失」。樂觀地看，是客觀環境迫使內地經濟結構加快轉型，正好要像國家主席所言藉消費對沖疫情風險；但悲觀點看，經濟下行壓力會更沉重，能否走出困局也成疑問。

供應鏈或難以完全復原，「去槓桿」進程亦相當棘手。面對新冠肺炎肆虐，中央已批准受影響企業發新債抵消今年到期債券，猶如企業版「還息不還本」，雖可紓緩短期資金緊張，卻有機會增加長遠融資成本，再加上大幅放寬發債額度，必令內地整體債務膨脹。

根據海外經驗，「放水」始終是刺激經濟最佳手段。「不搞大水漫灌」暫沒再提，人行海量逆回購操作之餘，受MLF（中期借貸便利）調低利率帶動，明天(20日)公布的貸款市場報價利率(LPR)下調應無懸念，至於是否減息或降準，則視乎推行僅半年的LPR能不能發揮功效而定。A股在水源充足下，估計短線仍反覆向好。

信報投資研究部

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