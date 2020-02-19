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華為指美國放生滙控 換取對方合作

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路透報道，中國電訊設備商華為的代表律師，指摘美國檢控官故意忽視滙控(00005)違反美國禁令的事實，換取對方合作調查華為。

報道引述華為代表律師向紐約布魯克林地方法院提交的一份呈請書稱，美國政府選擇不對滙控的違法行為作出檢控，只是延長其監察期，以換取對方合作，向當局提供關於華為的證據資料，顯示美國政府旨在針對華為。

美國去年起訴華為與華為副董事長兼財務總監孟晚舟違反美國禁令，華為與孟晚舟都否認指控。華為代表律師的呈請書涉及相關案件。

布魯克林檢控分部拒評上述消息。

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