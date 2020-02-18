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中促美客觀公正對待兩國正常商業合作

美國政府據報考慮一項提案，阻止通用電氣繼續為中國商飛C919客機提供發動機。中國外交部發言人耿爽對此回應稱，需要了解核實這則報道的內容，但如果屬實，說明這是美方以政治手段破壞中美商業合作，對中國進行無理打壓的又一例證。

耿爽表示，一段時間以來，美方採取的有關作法不僅損害中方企業的合法權益，從長遠看也不符合美國企業自身利益，而且將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和經貿合作。中方敦促美方客觀公正對待中國企業和中美正常商業合作，多一些積極推動，少一些無理攪局。

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