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今日 13:24 中國財經

美傳限華為獲半導體零件 瑞銀:對台廠影響微

有傳美國考慮對向中國出口尖端技術實施新限制，進一步限制華為獲取重要半導體零件。瑞銀亞太區半導體產業分析師呂家璈於電話會議中表示，如果美國修改法例，限制出口產品的美國技術含量由25%降至10%，對台灣大型廠商影響不大。

他解釋，並非所有中國公司受到出口限制，只有實體清單的企業受影響。除非美國全面限制出口，台廠無法出貨予內地公司，預料內地屆時必定會在本地製造。

目前內地科技巨頭積極投資半導體生產技術，惟呂家璈認為晶圓製造技術難度高，即使成功製造也不代表能夠賺錢。

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