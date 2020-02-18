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小米集團(01810)表示，小米10 Pro今日上午10時起正式全渠道開售，作為小米品牌衝擊高端市場的旗艦代表作，開售僅55秒，全平台銷售額已突破2億元(人民幣‧下同)。

此前發售的小米10在首賣當日就取得「1分鐘破2億」銷售額的傲人成績。此次發售的小米10 Pro再下一城，僅「55秒破2億」。

小米10 Pro提供星空藍和珍珠白雙色可選，8GB+256GB版售價4999元；12GB+256GB版售價5499元，12GB+256GB版售價5999元。