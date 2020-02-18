中國財經

上證指數早段偏軟，現跌6點。

上證指數現報2977點，跌6點或0.21%，最低見2973點，跌10點或0.34%，成交1659.03億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11227點，跌14點或0.13%，低見11221點，跌19點或0.17%，成交2808.99億元。

滬深300指數報4053點，跌23點或0.58%；創業板指數報2150點，升4點或0.2%。

各板塊普遍向好，半新股升逾11%；化工、有色金屬股升逾1%；電力、石油、鋼鐵、房地產股靠穩；水泥股則跌逾1%；金融、煤炭股偏軟。