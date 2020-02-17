中國財經

外電引述知情人士透露，萬達體育考慮出售其於2015年收購的Ironman鐵人三項業務。

知情人士表示，萬達體育目前正與一家顧問合作，而且已與部分對這業務感興趣的私募股權買家進行磋商，萬達體育希望通過出售該業務取得大約10億美元(約78億港元)。

去年，萬達體育拒絕與Professional Triathletes Organization進行談判，後者當時對收購Ironman業務感興趣。

知情人士稱，討論正進行中，萬達體育也可能決定不出售該業務。萬達體育的一位代表不予置評。