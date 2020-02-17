中國財經

人力資源外判公司上海外服一項調查指出，有逾八成的中國內地企業已經復工，絕大部分企業表示，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，日常生產經營面臨較大挑戰；隨着復工潮的來臨，受訪企業希望政府在防疫物資供應上給予幫助。

調查訪問了內地200多家服務企業，涵蓋餐飲、零售、製造、貿易、醫藥、諮詢、物流、互聯網、金融、文旅等行業，受訪企業以中大型外資企業為主，涉及員工約40萬人。

76%的受訪企業已於2月10日復工，13%企業表示將按照各地政府規定復工；此外，6%受訪企業在今天復工或尚未確定復工日期，其中以互聯網、電子通訊、大型零售、餐飲文旅等行業為主。調查指出，約5%受訪企業最早於2月3日復工，以金融、醫療醫藥行業為主。

為有效避免復工後的人員積聚，65%的受訪企業明確表示已實施居家辦公、錯時錯峰上下班、靈活復工等舉措。

絕大多數受訪公司都制定了防疫舉措，但有不少企業反饋防疫物資採購困難。隨着復工潮的來臨，受訪企業均表示急需採購口罩、消毒液等防疫物品，但目前的市場供應尚無法全面滿足企業復工需求，希望政府在防疫物資供應上給予幫助。

在政策扶持方面，絕大多數受訪企業迫切期盼政府出稅收減免、社保費率降低、融資支持、產能擴大、各類款項延時繳付、社保公積金個稅推遲繳納、科學防疫健康指導等方面的支持政策，幫助企業減負增效，渡過難關。

根據調研，絕大部分企業表示受疫情影響，日常生產經營面臨較大挑戰。其中，文旅、餐飲、零售、消費品等行業受到重創，將面臨銷量驟減、庫存積壓、門店關閉等困難；製造業則因工人返崗隔離，將面臨生產延期或停滯、項目無法按時交付等困難；貿易物流等行業受出口限制影響，將面臨訂單量大幅減少的困難；醫療醫藥行業受疫情影響不一，部分企業的員工已返崗投入一線抗疫工作，企業超負荷運作，部分企業卻因銷售渠道關閉或減少，面臨業務滑坡的困難。