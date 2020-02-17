中國財經

中國人民銀行表示，為對沖逆回購到期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展2000億元(人民幣‧下同)中期借貸便利(MLF)操作和1000億元7天期逆回購操作。

人行今日進行的MLF期限一年，利率下調10個基點，由3.25%下調至3.15%；7天期逆回購利率維持2.4%。

今日逆回購到期規模1萬億元人民幣。據此計算，公開市場單日全口徑淨回籠7000億元。



據路透統計，本周人行公開市場逆回購到期規模1.22萬億元，分別在周一和周二，而周二到期規模2200億元。