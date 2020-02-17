中國財經

內地股市開市上升，上證指數高開7點。

上證指數開市報2924點，升7點或0.27%；現報2927點，升10點或0.36%。

深成指開市報10974點，升58點或0.54%；現報10994點，升78點或0.71%。

滬深300指數開市報3999點，升11點或0.3%；創業板指數開市報2089點，升20點或0.97%。

各板塊普遍走強，半新股漲逾4%；金融股漲逾1%；房地產、有色金屬、石油、化工、電力、水泥、煤炭、鋼鐵股靠穩；公路橋樑股則挫逾1%。