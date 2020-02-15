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中國國家主席習近平表示，黨中央對新型冠狀病毒肺疫情形勢判斷準確，各項工作部署及時，採取措施有效。

內地官媒《求是》雜誌發表習近平文章指出，目前最關鍵的問題是把工作抓實、抓細、抓落地。第一，加強對疫情防控工作的統一領導，各級黨委和政府必須堅決服從黨的統一指揮。其次，加強重點地區疫情防控，優先滿足一線醫護人員和救治病人需要。

此外，要提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率，這是目前防控工作的突出任務，亦要加大科研力度，盡快查明傳染源和傳播途徑，密切跟蹤病毒變異，及時研究防控策略和措施。

他又要求，做好維護社會穩定、宣傳教育和輿論引導的工作，更好維護社會大局穩定，佔據主動，壯大網上正能量，有效影響國際輿論。

談及經濟方面，習近平強調，要保持經濟平穩運行，仍然要堅持今年經濟社會發展目標任務，決策部署的經濟社會發展各項工作都要抓好，確定的各項任務目標都要完成。疫情特別嚴重的地區要集中精力抓好疫情防控工作，其他地區要在做好防控工作的同時，統籌抓好改革發展穩定各項工作，特別是涉及決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務，不能有緩一緩、等一等的思想。

他續稱，要圍繞做好「六穩」工作，以及應對各種複雜困難局面的準備。其中，積極推動企業復工復產，推動重大項目開工建設，着力穩定居民消費，提高國家治理能力和水平。

習近平認為，今次疫情是對中國治理體系和能力的一次大考，一定要總結經驗、吸取教訓。要針對疫情應對中暴露出來的短板和不足，健全國家應急管理體系，提高處理急難險重任務能力。