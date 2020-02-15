中國財經

中國銀保監會副主席梁濤表示，新冠肺炎疫情發生以來，銀保監系統統籌做好疫情防控和經濟社會發展的金融服務工作，支持企業復工復產，截止昨日中午，內地銀行業金融機構為抗疫提供信貸支持超過5370億元(人民幣·下同)。

梁濤指出，疫情發生後，及時推出多項金融支持政策措施，推動銀行機構通過調整區域融資政策、內部資金轉移定價、績效考核辦法等措施，加大受疫情影響嚴重地區的支持力度；亦對受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但暫時遇困的企業，特別是小微企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。

對受疫情影響嚴重的企業到期還款困難予以展期或續貸，通過適當下調貸款利率，增加信用貸款和中長期貸款等，支持企業復工復產。

保險保障方面，梁濤表示，銀保監推進保險機構對感染新冠肺炎或受疫情影響受損的出險理賠客戶簡化流程、提高效率，應賠盡賠快賠，並降低理賠標準，向抗疫一線工作人員贈送保險保障。

據初步統計，目前已有35家人身保險公司不增加保費下，將400餘款的意外險和疾病險責任範圍，擴展至包括新冠肺炎導致的身故、傷殘和重疾的賠付；74家保險公司向抗疫醫護人員及家屬、疾控人員贈送意外險、定期壽險等多種保險保障，總保額約9萬億元。

同時，對因疫情暫時失去收入來源的客戶，靈活調整住宅按揭、信用卡等信貸還款安排，合理延後還款時間。