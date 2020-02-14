中國財經

人民銀行、中國銀保監等4部委及上海市政府聯合公布，為進一步推進上海國際金融中心建設，積極推進臨港新片區金融先行先試，將在臨港新片區內探索取消外商直接投資人民幣資本金專用賬戶，探索開展本外幣合一跨境資金池試點。

人行副行長陳雨露表示，擴大金融業對外開放是中國長期堅持的政策導向，開放的大門只會愈開愈大，不會受到疫情影響。下一步人行將以增強金融服務實體經濟能力為出發點及落腳點，繼續堅持市場化、法治化、國際化的原則，協同推進金融業對外開放、滙率形成機制改革及資本項目可兌換。