上證指數午後持續靠穩，最新升4點。
上證指數現報2910點，升4點或0.15%，最高見2926點，升20點或0.72%，成交2538.92億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10882點，升18點或0.17%，高見11017點，漲153點或1.41%，成交4155.43億元。
滬深300指數報3977點，升17點或0.44%；創業板指數報2063點，跌1點或0.07%。
各板塊普遍向好，水泥股漲逾1%；金融、有色金屬、化工、房地產、煤炭、鋼鐵股靠穩；石油股則挫逾1%；電力股亦偏軟。
今日 14:29 中國財經
上證指數午後持續靠穩，最新升4點。
上證指數現報2910點，升4點或0.15%，最高見2926點，升20點或0.72%，成交2538.92億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10882點，升18點或0.17%，高見11017點，漲153點或1.41%，成交4155.43億元。
滬深300指數報3977點，升17點或0.44%；創業板指數報2063點，跌1點或0.07%。
各板塊普遍向好，水泥股漲逾1%；金融、有色金屬、化工、房地產、煤炭、鋼鐵股靠穩；石油股則挫逾1%；電力股亦偏軟。
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