A股早段向好，創業板漲逾1%。
上證指數現報2910點，升3點或0.14%，最高見2912點，升6點或0.22%，成交1049.41億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10939點，升74點或0.69%，高見10951點，升86點或0.8%，成交1863.92億元。
滬深300指數報3975點，升15點或0.39%；創業板指數報2087點，漲22點或1.11%。
各板塊個別發展，石油股挫逾1%；煤炭股偏軟；半新股則漲逾2%；化工、有色金屬、房地產、水泥、鋼鐵、金融、電力股靠穩。
今日 10:34 中國財經
A股早段向好，創業板漲逾1%。
上證指數現報2910點，升3點或0.14%，最高見2912點，升6點或0.22%，成交1049.41億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10939點，升74點或0.69%，高見10951點，升86點或0.8%，成交1863.92億元。
滬深300指數報3975點，升15點或0.39%；創業板指數報2087點，漲22點或1.11%。
各板塊個別發展，石油股挫逾1%；煤炭股偏軟；半新股則漲逾2%；化工、有色金屬、房地產、水泥、鋼鐵、金融、電力股靠穩。
|下一篇：
|LME在港亞洲年會或因肺疫延期
|上一篇：
|中學校長會:DSE考生應按原定時間表預備