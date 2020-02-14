中國財經

A股早段向好，創業板漲逾1%。

上證指數現報2910點，升3點或0.14%，最高見2912點，升6點或0.22%，成交1049.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10939點，升74點或0.69%，高見10951點，升86點或0.8%，成交1863.92億元。

滬深300指數報3975點，升15點或0.39%；創業板指數報2087點，漲22點或1.11%。

各板塊個別發展，石油股挫逾1%；煤炭股偏軟；半新股則漲逾2%；化工、有色金屬、房地產、水泥、鋼鐵、金融、電力股靠穩。