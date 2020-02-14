中國財經

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，國際貨幣基金組織(IMF)表示，雖然疫情對中國經濟的短期影響尚未清楚，但預計在中長期內將保持韌性。

IMF發言人Gerry Rice表示，疫情存在太多不確定性，疫情擴散很快，需要保持高度警惕，無法預測其對中國和全球經濟的影響，但IMF希望本月稍後時候在沙地舉行二十國集團(G20)會議時掌握更多情況。

他稱，從中長期來看，IMF仍然相信中國經濟具有韌性。中國是一個龐大的經濟體，擁有應對這一挑戰的資源和決心。IMF的情境預測是，疫情引發經濟突然但短暫的低迷，隨後會強勁追趕增長，正如經濟學家所說的V型情境，但出現其他情境也是可能的。

他續說，雖然現在預測疫情的影響還為時過早，但顯然更負面的情況或將影響全球供應鏈，並推動一些美國公司分散供應渠道。

Rice補充說，歡迎中國為疫情防控和減輕其經濟影響所做的努力，包括實施經濟和財政措施等，並隨時準備在需要時提供幫助。

IMF總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)早前表示，中國將出現迅速復甦，因為製造商將補回失去的時間並且重建庫存。正在收集數據以評估疫情在中國爆發的影響，儘管形勢有很大的不確定性，但希望能看到V型復甦。