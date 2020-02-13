重要通告 港股直擊 中國財經

阿里巴巴(09988)公布，截至去年底止第三季業績，純利523.09億元(人民幣‧下同)，按年增加58.26%；非公認會計準則攤薄每股收益2.27元。

期內，收入1614.56億元，按年升37.67%，優於市場預期的1595億元，主要受惠於中國零售商業及雲計算業務收入強勁增長。核心商業業務收入按年升38%，至1414.75億元；其中，中國零售商業收入按年上升36%，至1104.58億元。

截至去年底，阿里巴巴的中國零售市場移動月活躍用戶，較去年9月增長3900萬，達到8.24億。截至去年底止12個月，中國零售市場年度活躍消費者達7.11億，較截至去年9月底時增長1800萬。

截至去年底，集團在中國擁有197間自營的盒馬鮮生門店，主要位於一、二線城市。本地生活服務方面，收入主要來自餓了麼的平台佣金、配送及其他服務費，季內收入按年增長47%，至75.84億元；菜鳥網絡的季度收入按年增長67%，至75.18億元；雲計算業務季內收入增長62%，至107.21億元，為單季度收入首次超越100億元；數字媒體及娛樂業務方面，季度收入按年增長14%，至73.96億元。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，過去一個季度，集團各項業務強勁增長。阿里數字經濟體已邁向全新的高度，而雲計算業務也實現了高速增長，單季收入首次超越100億元。新冠肺炎疫情發生後，發揮阿里生態強大的商業力量和技術力量，全力支持抗擊疫情和保障生活所需，並推出了切實的商家扶助措施。