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今日 11:43 中國財經

IMF料中國將從疫情迅速復甦

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新型冠狀病毒疫情雖仍持續，但國際貨幣基金組織(IMF)預測，中國將出現迅速復甦，因為製造商將補回失去的時間並且重建庫存。

IMF總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，正在收集數據以評估疫情在中國爆發的影響，儘管形勢有很大的不確定性，但希望能看到V型復甦。

她稱，目前仍處於很高的不確定性中，最有可能發生的情況是從中斷處形成V形反彈。換句話說，中國經濟活動急劇下降，隨後迅速復甦，對中國的總體影響相對有限。這意味對全球經濟的影響也有可能得到遏制。

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