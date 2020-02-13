中國財經

A股開市後靠穩。

上證指數開市報2927點，升不足1點或0.01%；現報2929點，升2點或0.08%。

深成指開市報10936點，跌4點或0.04%；現報10973點，升32點或0.3%。

滬深300指數開市報3985點，升1點或0.04%；現報3989點，升5點或0.13%。

創業板指數開市報2080點，跌4點或0.21%；現報2090點，升4點或0.24%。

各板塊個別發展，金融、鋼鐵、電力股偏軟；半新股漲逾3%；房地產、石油、有色金屬、化工、水泥、煤炭股則靠穩。