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中國保利地產以2.7億澳元(約14.11億港元)，向新加坡房地產私募股權投資公司SC Capital Partners，買入一項位於澳洲悉尼南面中央商業區(CBD)的商業物業。

SC Capital Partners稱，旗下RECAP基金與保利澳洲簽約，向後者出售其在悉尼Goulburn Street 59號的商業物業權益。

該物業為一幢樓高26層的寫字樓大樓，可出租面積1.95萬平方米。成交價相當於每方米均價1.39萬澳元(約7.24萬港元)，初始租金回報率4.9%。