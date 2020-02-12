A股午後升幅擴大，深成指升逾1%，創業板更漲逾2%。
上證指數現報2914點，升12點或0.43%，成交1694.99億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10893點，漲124點或1.16%，成交3008.57億元。
滬深300指數報3969點，升16點或0.42%；創業板指數報2076點，漲47點或2.36%。
各板塊普遍上升，半新股漲逾7%；有色金屬股漲逾2%；化工、煤炭股漲逾1%；水泥、石油、電力、鋼鐵、房地產股靠穩；金融股則偏軟。
今日 13:15 中國財經
A股午後升幅擴大，深成指升逾1%，創業板更漲逾2%。
上證指數現報2914點，升12點或0.43%，成交1694.99億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10893點，漲124點或1.16%，成交3008.57億元。
滬深300指數報3969點，升16點或0.42%；創業板指數報2076點，漲47點或2.36%。
各板塊普遍上升，半新股漲逾7%；有色金屬股漲逾2%；化工、煤炭股漲逾1%；水泥、石油、電力、鋼鐵、房地產股靠穩；金融股則偏軟。
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