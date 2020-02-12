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德保守派傳支持更嚴規管5G 但不禁華為

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德國總理默克爾所屬執政保守黨派據報支持對5G採取更嚴規定。

路透引述消息人士稱，執政保守黨派的議員支持一個闡述5G移動網絡立場的報告。報告建議對外國廠商採取更嚴格的規定，但同時並不禁止中國華為。

該報告是由基督教民主黨(CDU)領導人起草，旨在緩和黨內異議者視華為作為國家安全威脅的疑慮。經多個月辯論後，報告旨在為默克爾聯合政府對5G採取共同立場奠定基礎。

《華爾街日報》稍早引述美國政府官員稱，相信中國電訊設備商華為能透過「後門」裝置，滲透全球的流動通訊網絡設備。

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