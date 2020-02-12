中國財經 時事脈搏

國家主席習近平表示，中國有能力、有信心、有把握，既要徹底戰勝疫情，還要完成既定經濟社會發展目標。

新華社報道，習近平周二應約與印尼總統佐科通電話時指出，當前中國正處於抗擊新冠肺炎疫情的重要關頭。抗擊新冠肺炎疫情是當前中國政府的頭等大事，疫情防控取得積極成效。

他稱，中方將繼續本着公開、透明態度，同包括印尼在內的各國加強防控合作，維護地區和全球公共衞生安全。

佐科表示，印尼已向中方提供了一批醫療防護用品，如果中方有需要，印尼已經準備好向中國繼續提供必要協助。