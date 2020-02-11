熱門：

今日 03:10 國際財經 中國財經

加拿大去年對華出口額下挫16%

放大圖片

加拿大去年對中國出口貨值下滑16%。有分析認為，一旦渥太華政府跟隨美國禁止華為參與5G建設，以及加拿大法庭在華為副董事長孟晚舟引渡案作出不利判決，加拿大對華出口跌勢勢將惡化。

加拿大統計局公布，去年加方對華出口總值為244億加元，較前一年度291億加元跌16%，是2014年以來首度錄得回落。

加拿大根據美國要求，於2018年12月在溫哥華拘捕於機場過境的孟晚舟，並展開引渡她到美國受審的聆訊。中國其後拘捕兩名加國公民，並禁止部分加拿大農產品出口至中國。

專門從事貿易訴訟事務的MAAW Law律師行律師Mark Warner表示，如果加拿大繼續孟晚舟的引渡聆訊，以及禁止華為參與5G項目，加國出口至中國的貿易額難以寄望回升。孟晚舟的首階段引渡聆訊在上月進行。法官暫未有裁決。

Peterson Institute for International Economics高級學者Gary Hufbauer相信，除了孟晚舟事件與華為參與5G等問題外，其他因素也可能導致加拿大對華出口額急跌。他認同，如果加拿大仍然不願意放過孟晚舟，又禁止華為參與5G，情況將變得更壞。

國際貿易法律事務所Dickinson Wright律師Dan Ujczo相信，孟晚舟事件只是中美加三國角力的一環，中美兩國簽訂首階段貿易協議，對加國對華出口也有不利影響，因為協議要求中方購買更多美國農產品，中國內部債務問題與最近爆發的新冠狀肺炎疫情，也可能衝擊加國對華的出口表現。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads