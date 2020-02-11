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今日 16:04 中國財經

倘肺疫持續 摩通:中國鋼廠或尋求不可抗力

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摩根大通認為，倘若新型冠狀病毒肺炎疫情持續下去，中國鋼廠可能需要對與礦企簽署的合同，宣布「不可抗力」。

摩通報告指出，礦企與客戶之間的合同條款是保密，但預計合同量會有一定的靈活性，可能約為10%。其中一種可能的情況是，鋼廠無法接收交付的鐵礦石，因此將無法履行鐵礦石合同。

另外，摩通將首季鐵礦石價格預期下調8%至每噸82美元，第二季預測下調6%至80美元。該行表示，如果中國的建築活動需要更長的時間才能恢復，則存在下行風險。此外，受巴西暴雨和澳洲的氣旋活動季節影響，第一季鐵礦石供應將會疲軟。

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