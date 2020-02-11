中國財經

市場研究機構TrendForce(集邦科技)旗下拓墣產業研究院發表報告，預期中國今年首季新車銷售按年將下滑超過25%，因新型冠狀病毒肺炎疫情重創汽車產業供需。

報告指出，隨着新冠肺炎疫情爆發，截至2月5日，內地共27座城市採封城或封閉式管理，超過60國限制中國公民入境，各地封城與延後開工等情況影響中國汽車生產、出口與銷售，同時蔓延至全球汽車供應鏈。而最早發布封城的湖北省是中國汽車工業重鎮，年產量約佔全國10%，其中武漢、十堰、襄陽更為車廠主要所在地。

報告稱，車廠和相關零組件廠陸續規劃復工時間，但復工與產能恢復及正常運作之間存在差異，比起決定復工的時間點，掌握復工的產能更為困難。

此外，除中國員工復工存在許多變數外，外商陸續撤離中國的外派員工、限制前往和離開中國差旅，以及要求員工在家工作等，也讓企業運作相對難維持。而尚未受控的疫情，讓封城的城市還在繼續增加，使得供應鍊和缺工問題變得更加難以掌握。

報告說，春季開端是許多車廠上市新車的時間點，但若新車交期處於難以預期的情況則延後發表的機會增加，連帶受影響的是首季新車銷售。

對中國市場來說，疫情對汽車產業的影響除了供給還包括需求，對於原先就處於內需疲弱的中國市場來說，需求勢必進一步縮小。中國政府為控制疫情投入龐大資源，後續是否還能維持對汽車產業扶持也成為不確定性。

拓墣產業研究院預期，中國今年首季新車銷售將較2019年同期下滑超過25%，而疫情何時能受到控制，成為後續修正預測的最大影響因素。