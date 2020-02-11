中國財經

中國國家金融與發展實驗室副主任曾剛在內地媒體撰文指，根據不同情景假設，預測武漢肺炎疫情對全年GDP增​​速的負面影響介乎約0.2%至1%。

曾剛預計是次肺炎疫情對經濟增速的影響較沙士(SARS)更大，短期衝擊整體經濟，現金流相對緊張的中小微企業的風險顯著上升，料首季失業率上行壓力增大。

他在文章指出，從決策角度考慮，建議將困難想得大一些。從政策層面，要適度加大逆周期調節政策力度，按實際需要採用降準、降息等工具，以及各種流動性操作，對沖疫情的衝擊，進一步降低融資成本，為穩經濟創造適宜的貨幣金融環境。

財政政策方面，需要發揮更重要的作用，包括適度擴大赤字規模；加大疫情相關財政支出；適度減免受疫情影響較嚴重的行業的稅費；進一步降低中小微企業的負擔，對部分行業企業可以考慮財政貼息；以及適度擴大基建投資規模。

曾剛認為同時要密切關注和防範金融風險，密切注視股市運行情況，並對涉及股市的各類資管產品進行全面的分析和監測，有效控制風險的外溢。

他稱，參考SARS經驗，如果應對得當，及時、有效控制疫情，經濟長期增長趨勢不會受顯著影響。但不可忽視疫情對經濟活動的短期衝擊，需要有及時、積極的政策應對，盡可能減少經濟和社會損失，並為之後經濟活動恢復創造更好條件。